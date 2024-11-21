Тернопільщина лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони України

Тернопільщина лідирує за кількістю жінок серед кандидатів до лав Сил оборони України, які звернулися до центрів рекрутингу, — 48% від усіх охочих в області.

Слідом йдуть Чернівецька (44%) та Чернігівська (39%) області. В середньому по країні частка жінок складає 19% серед усіх кандидатів через центри рекрутингу.

Центри рекрутингу української армії пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях: ЗСУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба та СБУ.

Надання консультаційних послуг здійснюється за принципом конфіденційності. В центрах рекрутингу не роздають повістки. На сьогодні в Україні працюють 44 центри рекрутингу.

Детальну інформацію та адреси можна знайти на сайті: http://recruiting.mod.gov.ua.