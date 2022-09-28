Розтрату грошей шляхом зловживання службовим становищем та несанкціоновані дії з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї, інкримінують слідчі ГУНП в області 40-річній місцевій жительці.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана, працюючи на посаді старшого касира однієї із фінансових установ, без відома клієнтів банку привласнювала їхні кошти.

Потерпілі – четверо людей.

Коли клієнти хотіли зняти свої заощадження, то їм повідомляли, що рахунки порожні, оскільки вони вже отримали свої збереження.

У ході розслідування слідчі довели причетність до протиправного працівниці банку. Підозрювана провела операції з видачі готівки без будь-яких звернень клієнтів. Загальна сума збитків становить – понад 20 тисяч доларів.

Обвинувальний факт щодо зловмисниці тернопільські слідчі скерували до суду. Міру покарання їй обере суд, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.