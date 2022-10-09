Під час перевірки автомобілів в Україні водіям дозволили не розміщувати радіочастотні мітки (RFID) у своїх автомобілях у верхній правій частині лобового скла – це правило діятиме під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування.

Важливо відзначити, що RFID-мітки на транспортних засобах раніше були обов’язковими для проходження техогляду. Водіям також дозволено використовувати форму акта огляду в повному обсязі.

Нагадаємо, обов’язковий техогляд України, скасований у 2011 році через корупцію та незацікавленість, мав запрацювати у вересні 2022 року, але його так і не запровадили через повномасштабне вторгнення Росії.