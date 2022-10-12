З метою стабілізації забезпечення споживачів міста Тернополя, ВАТ «Тернопільобленерго» вводить в дію графік погодинних вимкнень споживачів електричної енергії.

Коли вимикатимуть світло за вашою адресою та у який конкретно час – читайте у нашому матеріалі.

– Даний графік, зважаючи на технологію процесу з розподілу електричної енергії в межах Тернополя, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою, не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів міста. Якщо ваша вулиця повторюється в декількох чергах – не хвилюйтесь, це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків на вашій вулиці. У разі необхідності, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати обмеження електропостачання споживачів Тернополя і в поза зазначені години, вказані у цьому графіку. Також найближчим часом буде оприлюднений консолідований Графік погодинних вимкнень споживачів електричної енергії всієї Тернопільської області, – написали на Фейсбук-сторінці ВАТ “Тернопільобленерго”.

Сам графік подаємо нижче.