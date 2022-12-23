23.12.2022 20:15

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Тернопільобленерго оприлюднило стабілізаційний графік відключення світла з 26 грудня по 1 січня

23.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події, Цікаво

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Графік погодинних вимкнень споживачів розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовуватиметься виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго” (вищого оперативного рівня)  у разі виникнення необхідності збалансування енергосистеми України.

У разі гострої необхідноті, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.

 

Автор: Роман Васильович

Мітки: графік вимкнення електроенергії

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