Тернопільобленерго оприлюднило стабілізаційний графік відключення світла з 26 грудня по 1 січня

Графік погодинних вимкнень споживачів розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовуватиметься виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго” (вищого оперативного рівня) у разі виникнення необхідності збалансування енергосистеми України.

У разі гострої необхідноті, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.