“Тернопільобленерго” оприлюднило графіки вимкнення світла, які можуть застосувати цього тижня

ВАТ “Тернопільобленерго” оприлюднило графіки вимкнення електроенергії на Тернопільщині з 13 по 19 травня цього року. Графіки застосовуватимуть за необхідності.

Даний графік розроблено АТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовується для дотримання доведених НЕК “”Укренерго”” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України.

Графік відключення світла з 13 по 19 травня у понеділок, четвер та неділю. ВАТ “Тернопільобленерго”

Графік не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів. Це пов’язано з особливостями розподілу електроенергії в межах Тернопільської області, а також із географічним розташуванням електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою.

Графік відключення світла у вівторок та п’ятницю. ВАТ “Тернопільобленерго”

Якщо вулиця повторюється в обох групах, це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків на одній вулиці.

графік відключення світла з 13 по 19 травня у середу та суботу. ВАТ “Тернопільобленерго”

Вимкнення згідно з цим графіком не буде застосовуватися до об’єктів критичної інфраструктури.