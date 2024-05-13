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“Тернопільобленерго” оприлюднило графіки вимкнення світла, які можуть застосувати цього тижня

13.05.2024

Зоряна Деркач

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Теми, Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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ВАТ “Тернопільобленерго” оприлюднило графіки  вимкнення електроенергії на Тернопільщині з 13 по 19 травня цього року. Графіки застосовуватимуть за необхідності.

 Даний графік розроблено АТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовується для дотримання доведених НЕК “”Укренерго”” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України.

Відключення світла, графік, "Тернопільобленерго"
Графік відключення світла з 13 по 19 травня у понеділок, четвер та неділю. ВАТ “Тернопільобленерго”

Графік не забезпечує рівномірного та циклічного вимкнення всіх споживачів. Це пов’язано з особливостями розподілу електроенергії в межах Тернопільської області, а також із географічним розташуванням електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою.

Відключення світла, графік, "Тернопільобленерго"
Графік відключення світла у вівторок та п’ятницю. ВАТ “Тернопільобленерго”

Якщо вулиця повторюється в обох групах, це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків на одній вулиці.

Відключення світла, графік, "Тернопільобленерго"
графік відключення світла з 13 по 19 травня у середу та суботу. ВАТ “Тернопільобленерго”

Вимкнення згідно з цим графіком не буде застосовуватися до об’єктів критичної інфраструктури.

Відключення світла, графік, "Тернопільобленерго"

Джерело: Суспільне

Теги: ТЕРНОПІЛЬЕНЕРГО, вимкнення електроенергії, графік

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