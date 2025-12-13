Тернопільміськгаз закликає споживачів перевірити димоходи та вентиляційні канали

У ПрАТ «Тернопільміськгаз» повідомляють, що останніми роками спостерігається суттєве зниження контролю за технічним станом димових та вентиляційних каналів у житлових і громадських будівлях. Через це зростає ризик аварійних ситуацій: загазованості, пожеж, вибухів та отруєння людей чадним газом.

Фахівці наголошують, що часто причиною надзвичайних подій стає необізнаність або безвідповідальність власників помешкань, які не здійснюють регулярної перевірки вентиляції та димоходів.

Газові прилади під час роботи можуть утворювати продукти згоряння або спричиняти витоки газу. Саме тому димові та вентиляційні канали є критично важливими елементами безпеки: вони відводять чадний газ та забезпечують приплив свіжого повітря.

У «Тернопільміськгазі» наголошують: від справності цих конструкцій напряму залежить здоров’я і життя мешканців. Особливо актуальним це стає перед настанням холодів, коли газові прилади працюють інтенсивніше, а приміщення часто зачинені.

Газовики надають перелік правил, дотримання яких значно зменшує ризики аварійних подій. Споживачам рекомендують:

Технічний стан і обслуговування

забезпечувати регулярні перевірки та прочищення димоходів і вентиляційних каналів спеціалізованою організацією;

не змінювати конструктивні елементи димових і вентиляційних систем;

не замуровувати «кишені» та люки для чищення димоходів.

Справність і доступ повітря

контролювати, щоб оголовки каналів не потрапляли в зону вітрового підпору;

регулярно оглядати оголовки взимку, щоб запобігти їх обмерзанню;

не перекривати й не заклеювати вентиляційні отвори.

Умови експлуатації приміщень

не встановлювати механічні витяжки у приміщеннях із газовими приладами з відведенням продуктів згоряння у димохід;

не використовувати газові прилади не за призначенням (наприклад, газову плиту — для обігріву);

не встановлювати металопластикові вікна та двері без припливної вентиляції;

не користуватися газовими приладами при закритих вікнах і кватирках.

У «Тернопільміськгазі» нагадують: дотримання базових норм безпеки — це не формальність, а реальний спосіб запобігти нещасним випадкам і зберегти життя людей.

Фахівці закликають мешканців не зволікати з перевіркою, а відповідально ставитися до стану своїх газових мереж і вентиляційних систем.