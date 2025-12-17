Тернопільміськгаз професійно надає послуги з технічного обслуговування газового обладнання

Послуги з технічного обслуговування газового обладнання ПрАТ «Тернопільміськгаз» надає професійно.

Заміна газових кранів

Крани, які часто застосовуються в внутрішніх газових мережах, виконують функцію перекриття подачі газу до приладів. Проте з часом вони зношуються та втрачають герметичність, що створює ризик витоку.

Фахівці ПрАт ”Тернопільміськгазу” швидко виявлять зношені елементи та замінять їх на безпечні й довговічні.

Чистка або заміна форсунок газової плити

Засмічені форсунки – це не лише нестабільна робота конфорок, а й неповне згоряння газу, що призводить до перевитрат палива та зниження ефективності приготування їжі.

Наші фахівці виконують професійну чистку форсунок чи їхню заміну, відновлюючи повноцінну роботу плити та подовжуючи термін її служби.

Обслуговування газового конвектора

Перевірка клапана, контроль тиску та аналіз якості горіння відносяться до базових процедур. Профілактичні заходи дозволяють уникнути критичних ситуацій. Наприклад, перевірка герметичності з’єднань або контроль рівня вентиляції часто допомагають запобігти аваріям.

Обслуговування газової колонки

Включає регулярні перевірки та чистку, особливо теплообмінника і вхідного фільтра. Важливо стежити за станом димоходу та вентиляційних каналів, а також за наявністю батарейок для п’єзо-розпалу.

