Тернопільміськгаз нагадує про вчасну передачу показників газового лічильника

Наближається кінець лютого – саме час передати показники газового лічильника.

У Тернопільміськгаз нагадують, при подачі показника, зверніть увагу на кількість цифр особового рахунку – їх має бути не більше семи.

“Нагадуємо, що можна подати показник через Telergram Chat Bot, Viber Chat Bot, через додаток «е-Тернопіль», через сервіс eps.te.ua, особистий кабінет .

Крім того, показники лічильників для населення можна подавати по телефонах:

0352 52-46-95, 0352 56 14 00, +38 067 574 81 38, +38 067 574 81 21

А також звернутись особисто в абонентський відділ за адресою: 46008 м.Тернопіль, вул. Шептицького, 20.