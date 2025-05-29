Тернопіль знову пережив ракетний удар, обійшлося без жертв

У ніч проти 25 травня ворог вчергове ракетами атакував Тернопіль. Про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

У промисловій зоні обласного центру внаслідок влучання крилатої ракети «Калібр» частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням. Наші вогнеборці відразу активно взялися за гасіння пожежі та проведення інших заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На щастя, інформації про загиблих та потерпілих не надходило.

Але спалахнула масштабна пожежа, яку гасили кілька годин. Горіло на площі близько 1000 квадратних метрів. Від вибухової хвилі в будівлях поруч повилітали шибки, пошкоджено балкони у будинках, звичайні двері і гаражні.

Як повідомив голова Тернопільської обласної війської адміністрації В’ячеслав Негода, надзвичайники успішно ліквідували пожежу, яка виникла на одному з промислових підприємств у Тернополі через нічну атаку ворога. До ліквідації пожежі залучали 68 надзвичайників, 16 одиниць техніки.

Представники влади з відповідними службами здійснили обстеження пошкоджень інфраструктури на прилеглій до промислового об’єкта території. зафіксовано пошкодження. 7 багатоквартирних житлових будинків та 10 підприємств. Мер Тернополя Сергій Надал пообіцяв підтримати постраждалих матеріально. У Тернопільській міській раді працюють телефонні лінії для фіксації наслідків удару для тих, чиє майно зазнало ушкоджень. До ситуації також долучено ОСББ, ЖЕКи, інші служби. Надалі працюватиме спеціальна комісія.

Унаслідок нічної атаки в промисловій зоні Тернополя стався і вибух на газопроводі середнього тиску.

Надзвичайна подія трапилась вночі, однак оперативне реагування газової служби дозволило швидко ліквідувати наслідки інциденту.

Як повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз», на даний момент загрози витоку газу немає.Аварійна служба спрацювала чітко та злагоджено — газопостачання мешканцям постраждалого району повністю відновлено.

Востаннє така складна ситуація у Тернополі була 7 березня. Тоді окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури поблизу Тернополя. У результаті вибухів почалася пожежа. Рятувальники її ліквідували. Загиблих та травмованих тоді, на щастя, також не було.

Додам, що тої ночі була одна з наймасштабніших атак рф на Україну. Під час неї застосовувалися як ракети, так і дрони-камікадзе. Під обстріл потрапили також Київ, Харків, Миколаїв, Одеса, Чернігів, Суми та інші міста. Сили ППО загалом збили 45 крилатих ракет та 266 БпЛА.