Тернопіль забезпечить ЗСУ новими Mavic 3T для розвідки, – Сергій Надал

Тернопільська міська рада оголосила закупівлю 16 квадрокоптерів DJI Mavic 3T для української армії. Загальна вартість техніки становить 3 153 600 гривень. Безпілотні літальні апарати призначені для виконання картографічних та геодезичних завдань.

“Наші захисники потребують сучасного технічного оснащення для ефективного виконання поставлених завдань. Квадрокоптери – це необхідний інструмент, який допомагає зберегти життя військових”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Закупівля відбувається через систему електронних торгів ProZorro з дотриманням усіх процедур. Технічні характеристики безпілотників відповідають вимогам військових для проведення розвідки та картографування місцевості.

Квадрокоптери DJI Mavic 3T оснащені тепловізійними камерами та мають функції автоматичного повернення на точку зльоту. Техніка здатна працювати в складних погодних умовах та має підвищену стійкість до радіоперешкод.

Детальну інформацію про закупівлю та технічні характеристики безпілотників розміщено на офіційному порталі міської ради в розділі електронних сервісів. Там також доступний повний реєстр переданої допомоги.

Закупівля квадрокоптерів є частиною програми технічного забезпечення української армії. Після завершення тендерної процедури техніка буде передана військовим підрозділам.

Новина від пресслужби.