Тернопіль відзначить День міста благодійним концертом на підтримку ЗСУ

Радіо «Тернопільська Хвиля» запрошує всіх на благодійний концерт 15 серпня з нагоди Дня міста Тернополя. Початок – о 17 годині в парку імені Тараса Шевченка.

Мета події – підтримка Збройних сил України, зокрема 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Кожен відвідувач зможе долучитися до збору коштів для наших захисників і захисниць.

Для тернополян і гостей міста співатимуть відомі гурти та артисти: «СКАЙ», «Гурт Вільні», дует «Шоколад».

Вестимуть святковий захід ведучі радіо «Тернопільська Хвиля».

Також виступатиме лікар, волонтер і співак Юрій Футуйма, який із перших днів повномасштабної війни працював військовим медиком і навчав бійців домедичній допомозі. Далі на сцені заспівають Іван Виспінський, Катерина Івахів, Ірина Зінковська, гурт «Світозари», Микола Василечко, Іванна Чагарин, Уляна Шерстій, заслужений артист України Володимир Вермінський, Василь Карапулько, Ігор Яснюк та Надія Гураль.

Концерт стане не лише музичним святом, а й проявом єдності та вдячності захисникам України. Кожна зібрана гривня піде на підтримку українських воїнів, які борються за свободу країни.

Організатори наголошують: цей вечір буде сповнений тепла, емоцій та відчуття спільної мети.

«Ми віримо, що згуртованість допомагає зберігати бойовий дух. Приходь, донать, дякуй, підтримуй – разом ми наближаємо Перемогу, святкуючи День рідного міста Тернопіль!» – закликає директорка «Тернопільської хвилі» Олена Года.

Донати для 105-ї окремої бригади територіальної оборони можна реквізити на БО БФ РУХ ЗСУ. Код отримувача: 45654277. Р/р: UA683052990000026000033306161 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».