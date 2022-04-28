З 2 травня у Тернополі буде відновлено освітню діяльність в 12 чергових закладах дошкільної освіти.

Дитячі садки працюватимуть на кожному масиві, зокрема на масиві БАМ, Центр, Східний, Канада, Новий світ та Дружба у достатній кількості, – повідомили в Тернопільській міській раді.

У мерії свідомо не вказують назви та номери дитячих садків, які працюватимуть, щоб не наражати на небезпеку дітей.

Для відвідування чергового дитсадка батькам необхідно звернутися до керівника закладу, який відвідувала ваша дитина до початку війни.

У садку треба написати інформовану заяву-згоду на відвідування закладу освіти вашою дитиною під час воєнного стану, а також додати довідку з місця роботи одного з батьків.

Після заповнення цих документів завідувач особисто скерує батьків до найближчого чергового дитсадка, який відвідуватиме на час воєнного стану ваша дитина.