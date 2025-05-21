Тернопіль став епіцентром діалогу про майбутнє соціальних послуг в Україні

16 травня Тернопіль гостинно прийняв Всеукраїнську конференцію «Стан та перспективи розвитку в Україні ринку соціальних послуг на прикладі Тернопільської області», яка стала потужним майданчиком для обговорення нагальних проблем та визначення шляхів подальшого розвитку критично важливої соціальної сфери.

Організований громадською організацією «Асоціація жінок України» як підсумок реалізації проєкту «Якісні соціальні послуги як засіб подолання викликів та наслідків війни», захід зібрав під одним дахом понад 40 громадських організацій з різних куточків країни, вже зареєстрованих у реєстрі надавачів соціальних послуг або тих, хто лише планує приєднатися до цієї важливої місії.

Відкриваючи конференцію, голова ГО «Асоціація жінок України» Лариса РИМАР висловила щиру вдячність усім присутнім, підкресливши їхню небайдужість до обговорюваних проблем. З особливою теплотою вона звернулася до благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя Рівне», висловивши безмежну подяку за підтримку ініціативи проведення форуму саме в Тернополі.

Лариса Римар висловила сподівання, що цей майданчик стане каталізатором співпраці, комунікації та налагодження діалогу між різними регіонами, результатом чого стануть нові партнерські проєкти та ініціативи.

Вона наголосила, що обговорювані на конференції питання були попередньо окреслені під час знакової коаліційної зустрічі в Тернополі, яка відбулася напередодні, і саме напрацювання цього дня стануть основою подальшої діяльності коаліції. Голова Асоціації підкреслила важливість присутності людей, готових підтримувати спільноту однодумців, спрямовану на адвокатування та посилення видимості громадянського суспільства у соціальній сфері, назвавши цей день «вікном можливостей» для громадських організацій, яке потребує спільної роботи та підтримки партнерів для повного розкриття.

Естафету привітань перейняла виконавча директорка БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне», керівниця проєкту Європейського Союзу «Посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні (EU4CSOs EmpowerUA)» Ганна КОТЕНКО. Вона високо оцінила спроможність Асоціації жінок України організувати захід такого рівня та відзначила символічність народження коаліції надавачів соціальних послуг саме на Тернопільщині, підкресливши важливість регіонального обміну досвідом.

Ганна КОТЕНКО також поділилася враженнями від відвідин Бережан під час коаліційної зустрічі, наголосивши на багатій історії України та її інтегрованості в європейський контекст. Вона підкреслила ключову роль громадянського суспільства як основи демократії та важливість об’єднання зусиль для позитивних змін, як це робить Асоціація. Ганна КОТЕНКО наголосила, що за підтримки ЄС розвивається система соціальних послуг, де головною цінністю є людина та її права, і спільна робота спрямована на забезпечення гідного життя кожному. Чим активнішою буде ця робота, тим успішнішою стане країна.

«Це чудово, що важливі процеси не концентруються виключно в Києві, а регіони стають центрами змін. Саме громадянське суспільство є основою демократії, і ми розвиваємо систему соціальних послуг, у центрі якої – людина та її гідність», – підкреслила вона.

Заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас ПАСТУХ передав щирі вітання учасникам конференції від голови Тернопільської ОВА В’ячеслава НЕГОДИ. Спираючись на власний досвід народного депутата попереднього скликання, він висловив переконання, що держава не є конкурентним та високоякісним надавачем соціальних послуг. Тарас ПАСТУХ наголосив на необхідності передачі можливостей на місця, сприяючи організації та конкуренції між громадськими інституціями за якість, ціну послуги та, головне, за людину, яка цієї послуги потребує.

«Держава не повинна бути монопольним надавачем соціальних послуг. Громадські інституції мають організовуватись і створювати конкуренцію — за послугу, за ціну, за людину. Тільки тоді з’явиться якість», – сказав він.

Тарас ПАСТУХ висловив сподівання, що напрацювання конференції матимуть практичну реалізацію.

«Наша Асоціація має вагомий досвід роботи з провідними організаціями та інституціями області, дотичними до надання соціальної сфери. Укладені з ними меморандуми про співпрацю, як, до прикладу, із управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради, – доказ ґрунтовного підходу до досягнення нашої спільної мети», – сказала Лариса РИМАР, надаючи слово начальнику управління Віталію ХОРКАВОМУ.

Віталій ХОРКАВИЙ передав вітання учасникам конференції від голови міської ради Сергія НАДАЛА. Як зазначив, Тернопільська міська рада провела значну роботу у сфері забезпечення якісних соціальних послуг.

«В умовах непростого часу, коли лише в Тернополі зареєстровано понад 27 тисяч внутрішньо переміщених осіб, співпраця з громадськими організаціями у цьому напрямку є надзвичайно важливою для того, щоб жодна людина не почувалася покинутою», – сказав він.

Начальниця головного управління Національної соціальної сервісної служби у Тернопільській області Наталія НАЙЧУК, сказала, що донедавна соціальні послуги асоціювалися із підтримкою людей, які потрапили у складні життєві обставини, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, яким головно потрібна була фінансова допомога. Завдяки Євросоюзу, відкритим кордонам ми бачимо, що це не так. «Ті величезні кроки, які тепер робить держава в напрямку розвитку соціальної політики, відкритості, прозорості, доступності до державних проєктів і не тільки, підтримка громадських організацій, які працюють у цьому напрямку – все це для того, аби соціальна послуга стала доступною», – зауважила Наталія НАЙЧУК.

Як вона підкреслила, громадський сектор тут не є конкурент, він повинен бути повноцінним партнером державних і комунальних установ, які надають соціальні послуги, адже головною у цій співпраці є людина і їй обирати, до якої із структур звернутися.

«Чим більше буде об’єднань громадських організацій навколо спільних завдань, тим вагомішим буде результат», – сказала Лариса РИМАР, надаючи слово координаторці «Коаліції 1325-Тернопільщина», учасником якої є й Асоціація жінок, Оксані ШЛЮСАР.

Вона розповіла про те, коаліція об’єднує 12 жіночих громадських організацій, про їх роботу, їх відкритість до співпраці.

«Сьогоднішня наша конференція – не просто обмін досвідом. Це наш спільний пошук інноваційних підходів до розбудови соціальної сфери країни, яка потребує нашої дієвої солідарності», – сказала Оксані ШЛЮСАР, додавши, що саме завдяки Асоціації жінок України, Ларисі РИМАР реалізовується проєкт, спрямований на подолання ризиків, зокрема на наростаючий ризик емоційного вигорання серед соціальних працівників. Саме громадські організації працюють над цим питанням.

Відтак Лариса РИМАР запросила до слова особливу гостю конференції – народну депутатку, голову підкомітету з питань соціального захисту дітей, постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України з 2014 року комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тетяну ЦИБУ. Народна обраниця розповіла про ті важливі пілотні проєкти, які стосуються соціальних послуг, та прийняті днями парламентом закони у цій царині.

Як сказала Лариса РИМАР, завдання конференції, а згодом – коаліції, напрацювати конструктивні пропозиції. «Ми, думаю, матимемо в особі пані Тетяни адвоката у парламенті щодо вирішення таких важливих питань, які ми обговорюємо».

Виступ заступниці голови громадської ради при Мінсоцполітики, докторки юридичних наук, старшої наукової співробітниці, керівниці Центру правового забезпечення науки і технологій Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України Ірини ЯКОВЕЦЬ був особливо емоційним. Адже вона загострила увагу на ключових, проблемних питаннях функціонування ринку соціальних послуг, комунікації з проблемних питань між громадянським суспільством та установами й організаціями, яка не завжди відбувається з позитивним результатом.

Подальша робота конференції розгорнулася під час змістовних панельних дискусій, модераторками яких виступили голова правління благодійного фонду «Хаб соціального рівняння», грант-менеджерка проєкту EU4CSOs EmpowerUA Катерина РИЖКОВА-СЄБЄЛЄВА та координаторка Коаліції ОГС надавачів соціальних послуг Тамара БОРИСОВА.

Активну участь в обговоренні взяли директорка департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОВА Оксана СМОЛІЙ, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності ТНПУ ім. В. Гнатюка Ольга СОРОКА, кандидатка психологічних наук, доцентка Західноукраїнського національного університету Тетяна НАДВИНИЧНА, голова ГО «Центр БеБіКо», керівниця Тернопільського Центру життєстійкості Ольга ГОРДІЄНКО, голова ГО «Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів «ЗОРЯ НАДІЇ» із Кременця на Тернопільщині Алла АНДРОЩУК, керівниця Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина БАЗИЛЕВСЬКА, керівниця департаменту програм громадського здоров’я БО «Світло надії» Іванна ДАНИЛИШИНА, начальниця відділу методичного забезпечення соціальної роботи Тернопільського обласного центру соціальних служб Світлана ШИМЧУК, керівниця відокремленого підрозділу Ліги соціальних працівників України Оксана ЯРІШ.

Упродовж конференції особливу увагу учасники звертали на проблеми українців, які стали вимушеними переселенцями через російсько-українську війну й тепер багато з них потребують соціальної допомоги. Керівниця хабу громадської організації «ВПО України-Тернопіль» Світлана ВИШНЕВСЬКА розповіла про діяльність своєї організації, плідну співпрацю із Асоціацією жінок і вручила Ларисі РИМАР почесну грамоту за активний розвиток партнерства між громадськими організаціями.

У залі працював відкритий мікрофон, за допомогою якого учасники конференції мали можливість висловити свою думку з того чи іншого питання.

Дискусія була активною і цікавою, адже ті питання соціального захисту, проблеми, які обговорювали, стосувалися чи не кожної категорії українських громадян.

Цікаву, обнадійливу у перспективі пропозицію дала Ірина ЯКОВЕЦЬ: «Пропоную ініціювати засідання Громадської ради при Міністерстві соцполітики. Запросимо відповідних заступників міністрів і поговоримо про ті проблеми, які нас турбують. Кожна з громадських організацій зможе зафіксувати пропозиції до Мінсоцполітики. Я сформую порядок денний. Ініціюємо засідання і говоритимемо із високопосадовцями відверто, щоб вони відчули, що це проблеми надавачів послуг, які вже почали об’єднуватись. Якщо вони побачать, що ми йдемо єдиним фронтом, то їм доведеться реагувати…».

Таку пропозицію конференція зустріла оплесками. Підтримала її й Тетяна ЦИБА, додавши, що важливо долучити високопосадовців, які займаються соціальними питаннями як партнерів громадських організацій.

«Пишаюся тим, що ми підтримуємо організацію такого високого рівня як Асоціація жінок України. Ми позиціонуємося як організація, яка допомагає зростати, але, допомагаючи, вчимося самі. Амбітні плани й ідеї, які тут прозвучали, неможливо втілити самотужки. Але українці, як бджілки – кожен несе свою краплину меду, щоб наповнити вулик. Так і ми, об’єднуючись, досягнемо мети. Цікаво було чути виступи на дискусійних панелях і в перервах, адже все це – ідеї, які можуть бути втілені в життя. Думаю, що ми разом це зробимо», – ділилася враженнями із присутніми директорка БО «Мережа 100 відсотків життя Рівне», керівниця проєкту Європейського Союзу «Посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні (EU4CSOs EmpowerUA)» Ганна КОТЕНКО.

На завершення конференції Лариса РИМАР подякувала всім учасникам за те, що вони не байдужі до проблем у сфері соціальних послуг, які значно загострилися через російську агресію.

«Яку філософію ми закладали в ідею конференції. Перше – ринок соціальних послуг відкритий, ми йдемо у Євросоюз і готові вчитися на прикладі їх досягнень. Наш досвід, про який ми тут заявили, це досвід громадської організації, яка фактично з нуля стала надавачем соціальних послуг. За рік за серйозної підтримки від «Мережі 100 відсотків життя Рівне» ми показали як можна за короткий термін пройти всі ті етапи, які на завершенні дали нам можливість стати повноправним учасником ринку соціальних послуг. Це для інших громадських організацій може стати покроковою програмою, стратегією, як можна подолати цей шлях, – сказала Лариса РИМАР на завершення конференції.

Вона запросила учасників скористатися можливістю ознайомитися з практичною діяльністю Асоціації, відвідавши швейну творчу майстерню “АЖУРКА”, яка працює при Асоціації – тут апсайклінгу учасниць проєктів навчає Неоніла ІВАНОНЬКІВ, та взяти участь у майстер-класах з піскотерапії та музикування, що проводять в Асоціації висококваліфіковані тренерки Зінаїда МОКРИЦЬКА та Наталя ПРИСІЧ.

Всеукраїнська конференція в Тернополі завершилася важливими висновками та спільною Резолюцією, що визначила основні напрямки подальшого поступу громадянського суспільства на шляху розбудови ринку соціальних послуг. Учасники, захоплені красою файного міста Тернополя, наповнені ідеями і перспективами, що обговорювали на заході, роз’їхалися по своїх територіальних громадах втілювати в життя задумане.

Знаковим було те, що конференція стала важливим кроком на шляху до консолідації зусиль державного та недержавного секторів у розбудові якісної та доступної системи соціальних послуг в Україні, демонструючи готовність громадських організацій брати на себе відповідальність та активно долучатися до розв’язання нагальних соціальних проблем.

Всеукраїнська конференція в Тернополі стала не просто майданчиком для обговорень. Вона заклала основи для нових ініціатив, партнерств та зміцнення громадянського суспільства як рушійної сили трансформації соціальної сфери в Україні.

Довідково. Захід став можливим завдяки реалізації Асоціацією жінок України проєкту «Якісні соціальні послуги як засіб подолання викликів та наслідків війни», який виконується в рамках проєкту Європейського Союзу «Посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні» (EU4CSOs EmpowerUA) та реалізовується Благодійною організацією «МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ РІВНЕ». Публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є одноособовою відповідальністю Асоціації жінок України і за жодних обставин не може вважатися таким, що відображає позицію Європейського Союзу.