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Тернопіль прощається із педагогом та відмінником освіти України

05.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада

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Відійшов у засвіти колишній працівник центру науково-технічної творчості, майстер спорту, суддя вищої категорії, відмінник освіти України Олександр Анатолійович Денисюк.

Про важку втрату повідомили на сторінці Центру.

“Працівники позашкільної освіти Тернопілля глибоко сумують з приводу смерті Олександра Денисюка, а також щиро співчувають та розділяють біль непоправної втрати з рідними та близькими покійного”, – ідеться у зверненні.

Олександр Анатолійович гідно прожив життя з людьми і для людей. Все його професійне життя пов’язане з обласною станцією юних техніків, до якої він прийшов працювати у 1966 році, створив при облСЮТ аматорську радіостанцію колективного користування, навколо якої об’єднав учнівську молодь міста з числа тих, хто захоплювався радіоаматорством.

О.Денисюк був відповідальним секретарем федерації радіоспорту, очолював обласну федерацію радіоспорту, республіканську колегію суддів по спорту. Взяв участь в суддівстві більш як 70 змагань. Він працював на різних посадах – керівника гуртків, методиста, завідувача відділу.

За успіхи та досягнення у роботі Олександр Анатолійович мав понад 80 нагород різного рівня.

Сьогодні Олександра Анатолійовича провели в останню земну путь.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопіль, новини

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