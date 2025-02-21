Тернопіль передає військовим техніку та обладнання: Сергій Надал

Тернопільська міська рада забезпечить військові частини новим обладнанням на суму понад 8,5 мільйонів гривень. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет 19 лютого.

Військові отримають квадрокоптери, універсальний ремонтний комплекс WORKSHOPLOCKER, НРК «Мураха», телевізори Ergo та обладнання супутникового зв’язку. Передача техніки відбудеться згідно із запитами командирів військових частин.

“Наші захисники потребують якісного технічного оснащення для виконання бойових завдань. Громада Тернополя забезпечує військові частини необхідним обладнанням для посилення обороноздатності”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

Усе передане обладнання фіксується у спеціальному реєстрі допомоги від Тернопільської міської ради Збройним силам України. Інформація про надану підтримку доступна у розділі “Е-сервіси” на офіційному порталі міської ради.

Технічне оснащення військових частин здійснюється відповідно до визначених потреб та наявних можливостей громади. Облік переданого майна ведеться з дотриманням встановлених процедур документування та звітності.

Новина від пресслужби.