Тернопіль дякує героям: Карта знижок для захисників України

У Тернополі стартувала унікальна ініціатива, яка змусить кожного захисника відчути вдячність громади. За ініціативи мера Тернополя Сергія Надала місцеві підприємці об’єдналися, щоб запропонувати знижки до 50% для тих, хто боронить нашу землю.

Чому ця ініціатива така важлива? Бо вона не просто економить гроші – вона зігріває серця. Уявіть собі бійця, який повернувся з передової і може випити улюблену каву за півціни або відвідати перукарню зі знижкою. Це не просто про гроші – це про повагу та вдячність.

Як це працює на практиці? Тернопільська міська рада разом з місцевим бізнесом створили інтерактивну мапу. На ній позначені всі заклади, які беруть участь у програмі. І їх немало! 6 магазинів, 23 заклади харчування, 9 салонів краси, і навіть лазня – всі вони готові сказати “дякую” нашим захисникам.

Але що потрібно зробити, щоб отримати знижку? Все просто – показати посвідчення УБД. І ось ви вже насолоджуєтесь смачною кавою або новою зачіскою за приємною ціною.

Цікаво, що ця ініціатива – це не просто про економію. Це про створення спільноти. Коли ви заходите в кафе і бачите військового, який користується знижкою, ви розумієте – ось вона, наша єдність. Ми всі разом, і кожен робить свій внесок у перемогу.

А що кажуть самі підприємці? Ольга, власниця невеликої кав’ярні, ділиться: “Для мене це честь – могти хоч якось віддячити нашим захисникам. Коли бачу їхні усмішки, розумію – ми на правильному шляху”.

І це тільки початок. Тернопільська міська рада закликає інших підприємців приєднуватися до ініціативи. Хто знає, може скоро ми побачимо ще більше закладів на цій мапі вдячності?

Ця програма – яскравий приклад того, як місто може об’єднатися заради спільної мети. Вона показує, що навіть маленькі жести можуть мати велике значення.

То що ж далі? Тернопіль не зупиняється на досягнутому. Місто планує розширювати програму, залучаючи все більше підприємців та створюючи нові можливості для наших захисників.

І наостанок, варто згадати ще одну важливу ініціативу міста – безкоштовні сенсорні протези для захисників. Це ще один крок до того, щоб допомогти нашим героям повернутися до повноцінного життя.

Тернопіль показує, що вдячність може мати багато форм. І кожен з нас може зробити свій внесок у підтримку тих, хто захищає нашу землю. Бо разом – ми сила!

Новина від пресслужби