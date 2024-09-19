Тернопіль для ЗСУ: Сергій Надал про нову техніку, що рятує захисників

Вулицями Тернополя проїхала вантажівка Volvo, яка незабаром опиниться на передовій. Це не просто автомобіль – це символ єдності та підтримки, яку Тернопільська громада надає захисникам України.

Нова техніка для захисників

“Кожен транспортний засіб, який ми передаємо на фронт, – це крок до перемоги”, – зазначає міський голова Тернополя Сергій Надал. 17 вересня відбулася чергова передача техніки – цього разу вантажівки Volvo для бійців Територіальної оборони.

Сергій Надал, відомий своєю вимогливістю як керівник, демонструє особливу турботу про захисників України. “Ця вантажівка відправляється на передову, аби допомагати нашим підрозділам Територіальної оборони ефективніше виконувати свою роботу”, – підкреслює він.

Міжнародна підтримка та співпраця

Примітно, що ця допомога – результат міжнародної співпраці. Вантажівку привезли партнери Тернополя зі Швеції, що свідчить про глобальну підтримку України у її боротьбі.

Історія порятунку

Варто згадати, як раніше передана Тернополем допомога врятувала життя наших воїнів. Один з бійців розповідав: “Завдяки позашляховику, який ми отримали від Тернополя, нам вдалося евакуювати поранених побратимів з-під обстрілу. Без цієї машини ми б не встигли”.

Системна підтримка ЗСУ

Тернопіль для ЗСУ робить багато. Лише за останній місяць було передано: – Позашляховик для нацгвардійців – Land Rover для 110-ої окремої механізованої бригади – Екскаватор для 82-го батальйону 105-ої тернопільської бригади Територіальної оборони

“Тернопіль продовжує свою допомогу Збройним силам України. Продовжуємо і надалі допомагати ЗСУ і наближати нашу перемогу”, – наголошує Сергій Надал.

Погляд у майбутнє

Підтримка Тернополя для ЗСУ не обмежується лише технікою. Місто піклується про поранених, ветеранів, родини захисників. Це комплексний підхід, який демонструє, що Тернопіль – не просто місто, а велика родина, де кожен готовий підтримати захисників України.

Сергій Надал та Тернопільська міська рада продовжують шукати нові шляхи допомоги фронту, розуміючи, що кожен внесок наближає перемогу України.

Нагадаємо

13 вересня Тернопільська міська рада передала для захисників з територіальної оборони ще один вантажний автомобіль.

11 вересня мерія передала на фронт ще один позашляховик. Авто незабаром буде на передовій допомагати нашим нацгвардійцям нищити ворога.

2 вересня мерія також передала на фронт ще один позашляховик.

Нещодавно Тернопіль передав позашляховик марки Land Rover для захисників 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

8 серпня мерія передала для бійців 82-го батальйону 105 тернопільської бригади Територіальної оборони новий екскаватор.

Новина від пресслужби