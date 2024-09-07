Тернопіль для ЗСУ: Міська рада Тернополя передає 162 дрони та мультикоптера нашим захисникам

4 вересня на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про передачу 162 квадрокоптера різних типів для військових частин та Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Як стверджує міський голова, коптери придбали відповідно до звернень військових та поліцейських.

«4 вересня на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про передачу 162 квадрокоптера різних типів. Передаємо їх військовим частинам та Головному управлінню Національної поліції у Тернопільській області. Зокрема, це 2 квадрокоптери DJI Mavic 3T. 40 квадрокоптерів FPV «ТАРКУС-7/1.7». 50 безпілотних літальних апараті (мультикоптери) FH0701. 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro. та 50 безпілотних літальних апаратів «Т8-01». Щиро бажаю, щоб ця техніка берегла здоров’я наших захисників та допомагала знищувати ворога. Слава Україні», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, у День Незалежності міський голова Тернополя Сергій Надал відвідав на передовій наших захисників та захисниць. Передав системи РЕБ, дрони, літню військову форму, продукти харчування тощо. 21 серпня мерія передала 40 FPV-дронів для «тернопільського» бойового батальйону. 19 серпня передали від Тернопільської міської ради ще 30 FPV-дронів на передову. 16 серпня мерія оголосила нову процедуру закупівлі для придбання ще 27-ми квадрокоптерів.

Новина від пресслужби