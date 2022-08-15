Наше місто постійно змінюється. Навіть за кілька років деякі будівлі та вулиці можуть отримати нове обличчя. Дивіться, яким був тернопіль 30 років тому і як він виглядає зараз.

Центральний універмаг був збудований у 1957—1959 роках на місці зруйнованого «совітами» Парафіяльного костелу. З того часу це один з найбільших та найпопулярніших у місті торгових центрів. Так виглядала будівля у 90–х роках. Тоді фасад вже не «прикрашали» радянські агітаційні плакати або портрети вождів. Не було і численних рекламних банерів. Тепер же стіни та вікна завішані різними вивісками.

Та так виглядав готель «Тернопіль». Будівлю оновили та осучаснили. Зараз він має категорію «три зірки». В приміщенні, крім готелю. Працює ресторан, а зовсім скоро планують відкрити першу у місті залу гральних автоматів, яка працюватиме легально.

Цей будинок на вулиці Руській добре зберігся та майже не змінив свій зовнішній вигляд. Можна помітити, що у місті значно побільшало машин. Якщо у 90–х більшість автівок були радянські, а іномарки були рідкістю, то тепер побачити «жигуля» можна не часто.

Майдан Волі у 90–х роках був без пам’ятників. Раніше там стояв постамент Леніна. Але його демонтували 8 серпня 1990. Тернопіль став одним з перших міст України де це зробили ще до здобуття незалежності. Пам’ятник Данилові Галицькому встановили лише у 2002 році.