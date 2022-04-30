Правопорушників тернопільські поліцейські доправляють до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – повідомляє “Галас”.

За минулу добу 26 квітня поліцейські Тернопільської області доправили до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 32 чоловіків, де останнім вручили повістки. Про це повідомляють в ГУ НП у Тернопільській області.

У поле зору правоохоронців зловмисники потрапили через порушення громадського порядку, обмежень, пов’язаних з комендантською годиною, сімейне насилля та невиплату аліментів і ті, хто грубо нехтував правилами дорожнього руху, зокрема, кермував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські звертаються до жителів краю у такий складний час бути законослухняними і дотримуватися обмежень, встановлених у зв’язку є воєнним станом, який продовжений на території України до 25 травня. Адже чи не найбільше порушників, яких доправлено до центрів комплектування та соціальної підтримки, – це особи, котрі нехтують комендантським часом.