Термобілизна, пледи та навіть електроковдри: що можна купити у Тернополі, щоб бути в теплі

У Тернополі вже розпочався опалювальний сезон через похолодання. Наразі проблем з тепло та газопостачанням немає, однак невідомо, чого чекати цієї зими. Тож багато людей вже готуються до можливих проблем.

Журналісти “20 хвилин” дізналися, які недорогі та корисні речі допоможуть зігрітися. Що продають та за скільки?

Однак проблеми з електропостачанням – не єдині, які можуть виникнути цієї зими. Як повідомив президент, ця зима буде найскладнішою в історії незалежної України. Варто готуватися, що температура у квартирах буде нижча, ніж зазвичай. Тож варто утепляти помешкання та купувати теплий одяг.

Продають термобілизну

На Центральному ринку міста багато продавців продають термобілизну. Її виставляють на видні місця щоб привертати увагу покупців. Кажуть – попит цього року більший, ніж будь–коли.

Попит є, люди купують термобілизну. Помітили, що цього року значно більше людей беруть, багато військових, – каже продавчиня Ольга. – Вартість залежно від виробника. Комплект від 600 гривень. Переважно турецького виробництва.

Як ми помітили, комплект термобілизни в середньому коштує 800–1200 гривень. Є чоловічі, жіночі та навіть дитячі.

Також можна купити окремо термокофту. Вони коштують від 400 гривень.

Звичайні підштанники продають від 200 гривень. Є також дорожчі, кращої якості по 450–500 гривень.

Тепле взуття та шкарпетки

Є попит і на утеплене взуття. Щоб вдома ноги були в теплі – можна купити теплі шкарпетки та взуття.

Вартість пари зимових шкарпеток від українських виробників починається від 35 гривень.

Утеплені домашні капці коштують від 150 до 450 гривень.

Також багато продавців вже виставили устілки для взуття. Вони коштують від 10 гривень за пару.

Пледи та електроковдри

Вартість синтетичних пледів, які добре утримують тепло, починаються від 400 гривень.

Є і більш технологічні речі – електропледи. Ціна на такий – 700 гривень. Всередині знаходяться нагрівні елементи. Плед можна підключити у звичайну розетку.

Вартість електричних пледів та ковдр в інтернеті починається від 450 гривень.

Дешевшою альтернативою може стати звичайна грілка.