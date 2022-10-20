На Тернопільщину йде антициклон. За прогнозами синоптиків, з п’ятниці у краї потепліє, максимальна температура повітря становитиме +10 +14 градусів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 21 жовтня очікується антициклональна суха та прохолодна погода.

«Попри потепління вдень, вночі зберігатиметься прохолодна погода, очікується від 2 морозу до 4 тепла. У п’ятницю опадів не буде, навіть визиратиме сонце – антициклон. Атмосферні фронти гулятимуть поки що по Західній Європі. Вітер стихне, буде помірним чи невеликим. Надалі потепління зміцніє, дощі з’являться в Україні у неділю, 23-го жовтня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають: 21 жовтня вночі та вранці очікується туман видимістю 200 – 500 м. Відтак на Тернопільщині оголосили перший рівень небезпечності.