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Телефонні аферисти обшахраювали тернополян майже на 46 000 гривень

08.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Суспільство

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Від такого роду злочинів потерпіли шестеро тернополян. До них телефонували невідомі, відрекомендовуючись співробітниками фінансових установ. Шахраї входили в довіру й дізнавалися зміст смс-повідомлень, надісланих на телефони тернополян. Як наслідок, аферисти збагатилися майже на 46 000 гривень, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.

Відомості про події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам’ятати: співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від картки, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон.

Якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Адже співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство.

Не реагуйте на будь-які пропозиції, якщо дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого немає на офіційному сайті фінансової установи. Номер також можна знайти на зворотному боці картки.

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: шахраї, новини Тернопільщини, суспільство, кримінал, події

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