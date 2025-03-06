Тарас Шевченко й Тернопільщина

В історії кожної країни є імена, які назавжди залишаються в памʼяті людства. До таких належить імʼя Тараса Шевченка — національного та світового генія, українського Прометея, який став світлом нації.

Щороку 9 березня українці на своїй землі та в зарубіжжі відзначають річницю від дня народження великого сина України, геніального поета й художника.

Від 1918 року вшанування памʼяті Великого Кобзаря стало в нашій країні щорічним і всенародним.

Нинішні роковини символа України — Тараса Шевченка — проходять у тривожний час — час війни. Слова поета звучать, як ніколи, актуально і пророче, а його незламний дух витає на передовій поруч із захисниками України, яку він палко любив.

Жителі Тернопільщини свято бережуть памʼять про Великого Кобзаря. У 1911 році звели перший на Тернопільщині памʼятник Т. Шевченкові в селі Бурдяківці Борщівського повіту (нині Скала-Подільської селищної територіальної громади Чортківського району).

У травні 1952 року було встановлено перший памʼятник Кобзареві в Тернополі, який був знесений у 1982 році, і того ж року, у день народження Т. Шевченка, відбулося відкриття нового памʼятника.

А ще Шевченко відображений у філателії, екслібрисах, біфонах, на купюрах української валюти.

Творчість поета досліджують провідні вчені-шевченкознавці України, зарубіжжя, історики, музейники, краєзнавці.

У рамках відзначення Шевченкових днів у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки розгорнуто книжково-ілюстративну виставку «Тарас Шевченко і Тернопільщина».

На виставці представлено видання Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України «Шевченківська енциклопедія: Місця перебування та інші топоніми» (Київ, 2024), у якому вміщено місця перебування Т. Шевченка — Вишнівець, Кременець, Почаїв та інші населені пункти.

Серед книжок, запропонованих для ознайомлення: «Тарас Шевченко у памʼяті поколінь», яка видана тернопільським видавництвом «Лідер» до 200-річчя від дня народження поета, «Доля: книга про Тараса Шевченка в образах та фактах» (автор-упорядник В. Шевчук), «Тарас Шевченко на Тернопільщині» І. Дуди, Б. Мельничука, «Тарас Шевченко на Поділлі і Волині» Є. Дороша, «Кременецький «Малий Кобзар» (вступня стаття й впорядкування Є. Дороша), матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Тарас Шевченко в контексті світової культури» (до 200-річчя від дня народження Кобзаря), «За покликом серця: памʼятки історії та культури в житті і творчості Т. Г. Шевченка» Г. Шовкопляс, І. Шовкопляса.

У 2008 році вийшла книжка «Бог сущий у поезії Кобзаря: про реальність Бога та Його місце в поезії Тараса Шевченка» М. Шевченківа (о. М. Пастуха).

Тема перебування Т. Шевченка на Волині висвітлюється в книжках: «Волинь у житті та творчості Тараса Шевченка» П. Кралюка, «Тарас Шевченко і Волинь» В. Рожка.

У книжці «Музей, що єднає народи» поміщено статтю «Розвідка про перебування Тараса Шевченка на хуторі Вірля» Т. Сеніної.

У річнику «Діалог двох культур» (2015, Зошит 1, річник ІХ) подано статтю «Шевченко — дорогами нашого краю…» (презентація буклету) Т. Сеніної, «Тарас Шевченко і Бережанська гімназія. Конспект майбутніх досліджень» М. Проціва.

До уваги користувачів — альбоми мистців Тернопільщини, у яких представлено роботи, присвячені Т. Шевченкові. Серед імен художників — О. Сміх-Шатківський, Д. Стецько, Є. Удін, Я. Омелян, М. Николайчук, В. Купецький, В. Стецько, Б. Федорів, Б. Ткачик, М. Пазізін та інші відомі мистці.

Окрім книжок, на виставці репрезентовано публікації в періодичних часописах: «Дзвін», «Слово і час», «Березіль», «Літературний Тернопіль» та довідкових виданнях.

Серед видань, запропонованих для ознайомлення, є такі, що побачили світ у 2024 році: «Тарас Шевченко і Кременеччина» Т. Сеніної та альбом-каталог «У камені, бронзі, граніті» (друге доповнене, перероблене видання), прурочені до 210-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря.

У книжці Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського «Тарас Шевченко: бібліографія видань творів, 1940—2014» містяться бібліографічні відомості про видання творів Т. Шевченка мовою оригіналу та мовами народів світу з 1840 року по 2014 рік.

На книжковій виставці представлено чотири фотокопії акварельних робіт Т. Шевченка, виконані під час перебування в Почаєві (1846 р.) та надані Тернопільським обласним центром охорони та наукових досліджень памʼяток культурної спадщини.

Запрошуємо всіх, хто цікавиться творчістю Великого Кобзаря, його словом, яке є живучим джерелом для усіх поколінь.

«Живи поете в бронзі і в граніті,

Живи в піснях, живи у «Заповіті»,

Живи поете, в памʼяті людській,

І в слові праведнім, і в славі віковій»

Л. Дмитренко

Виставка діятиме з 4 березня 2025 року.