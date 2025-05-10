Тарас Крупа – молодий співак з Чорткова презентував нову пісню!

«Не дивися в душу» вже на YouTube-каналі співака привертає увагу шанувальників. Це пісня про нерозділене кохання, яке проникає в саме серце і душу, пробуджуючи заховані почуття.

Ця чудова композиція створена спільно з талановитим аранжувальником Юрієм Майдаником, який пише аранжування для багатьох зірок шоу-бізнесу.

Авторські пісні Тараса Крупи «Запитай», «Я тебе кохаю» та «Я так любив» вже стали популярними в соціальних мережах, на платформах Spotify, AppleMusic та відеохостингу YouTube/і набрали понад 1,5 мільйона переглядів.

Ще будучи студентом Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу ім. О. Барвінського, Тарас заснував гурт «Prestige music band» з яким успішно виступає в сфері івент-індустрії. Також Тарас блискучий саксофоніст-імпровізатор та ведучий. У 2024 році разом з другом Максимом Чайківським та гуртом барабанщиць ЧГПФК ім. О. Барвінського переспівали хіт Сергія Лазановського «ЗСУ» отримавши понад 1 мільйон 200 тисяч переглядів на Facebook!

Youtube-канал Тараса Крупи.