TANYA DOLYA занурює у світ спогадів своєю новою піснею

Авторка та виконавиця TANYA DOLYA випустила нову пісню «Спогади». Це музичний трек про наше життя і місто, яким воно було раніше…

Про те, як змінився час і як змінилися ми. Про швидкоплинність таких дорогих для нас речей як дружба, щире спілкування, рідне коло близьких людей і кохання.

Зараз ми так шукаємо настрій довоєнного часу в різних дрібницях. Особливо щемко, коли соцмережі нагадують минулими фото наше мирне життя. Це спогади про наших друзів і коханих. Пам’ять про улюблені куточки і кав’ярні. Саме про такі прості і дорогі моменти, які роблять нас щасливими, йдеться в пісні «Спогади».

«Кожен відчуває музику по-своєму. Мої асоціації і те, що надихнуло на створення пісні, то моя історія, загальний настрій останніх років. Багатьох друзів життя порозкидало по різних куточках світу та України. За цей час було багато втрат. Ми розуміємо, як швидко змінюється наше життя, як змінюємося ми. Сумуємо за друзями й коханими, які не можуть бути тут і зараз з нами. Але так хочеться простих речей: теплих зустрічей за кавою, щирого спілкування, просто разом посидіти і відчути настрій близьких людей» – розповідає TANYA DOLYA.

Відео до пісні створив відомий український режисер Влад Разіховський. Його попередні роботи, то відомі музичні кліпи для гуртів «Без обмежень», «Друга ріка», Олександра Пономарьова, Таяни. У стриманій манері неяскравих кадрів йому вдалося передати справжній настрій пісні.

Пісня «Спогади» це один з трьох нових треків, які випустить TANYA DOLYA цієї осені. Реалізація її творчого задуму стала можливою завдяки стипендії від Українського культурного фонду.