Tanya Dolya презентує нову пісню про пошук внутрішньої рівноваги — “Душа”

Душа в неспокої… Ми переживаємо, шукаємо рівновагу. Саме такий настрій передає нова пісня «Душа» авторки та виконавиці Tanya Dolya.

Так склалося, що пісня вийшла 10 жовтня, у Всесвітній день ментального здоров’я. Людям важливо мати підтримку в ті моменти, коли вони потребують достатньої сили волі й характеру, щоб впоратися з життєвими труднощами.

Про свою пісню Tanya Dolya розповідає так: «В певний момент життя, музика стала для мене рятівним захопленням, моєю віддушиною. Саме з частинки мелодії і тексту цієї пісні розпочався шлях у написанні пісень кілька років тому. Зараз, під час війни, цей стан знову проживаю. І не лише я. Мої рідні, близькі знайомі і незнайомі мені люди. Дуже хочу щоб душа кожного з нас відчула надію, затишок і впевненість в майбутньому».

Основну візуальну лінію у відеоролику до пісні тримає легкий, романтичний танець. Його виконала талановита Марія Гринчук. Він втілює рух і стремління до пошуку гармонії з собою і світом. За задумом авторів проєкту, пісня і танець, то наші дві сторони, дослухаючись до яких ми знаходимо себе, свою рівновагу і впевненість!

«Цей повітряний танець демонструє таку легкість! Але всі ми знаємо, яка велика праця стоїть за справжньою майстерністю. Так і наша душевна рівновага, впевненість в собі – то велика праця над собою», – говорить режисерка відеоролика Ганна Гринчук.

Проєкт втілений завдяки стипендії від Українського культурного фонду.