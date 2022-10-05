Через селище, де мешкає хлопчик з батьками й бабусями, до лінії фронту їздить чимало військового транспорту. Тож Артемко вітає кожне авто саморобним українським прапорцем.

Цим він підіймає бойовий дух і настрій захисникам України. Тож семирічний хлопчик з селища Широке, що неподалік Кривого Рогу, став справжнім “талісманом” українських воїнів.

Історію про маленького патріота розповів 24 канал.

Зустріч Артемка – хороший знак для воїнів України

У відповідь дитині бійці сигналять і віддають салют, а також інколи зупиняються, щоб поговорити. У такі моменти той співає їм українських пісень.

Пісні у його виконанні викликають усмішки навіть на суворих фронтових обличчях,

– зазначили в Міноборони України.

Як розповіла бабуся хлопчика Олена, українські воїни вважають, що якщо по дорозі на передову зустрічають Артемка, значить все у них буде добре.

Тож воїни щиро дякують йому, дарують нашивки та інші невеличкі подарунки. А також дозволяють посидіти в транспорті та бойовій техніці, показують амуніцію, фотографуються з ним та купують ласощі в придорожньому магазині. Зараз дитина зустрічає захисників у кевларовому шоломі і розвантажувальному жилеті, які подарували військові. І цим він дуже пишається.

Як розповіла бабуся хлопчика Олена, українські воїни вважають, що якщо по дорозі на передову зустрічають Артемка, значить все у них буде добре.

Тож воїни щиро дякують йому, дарують нашивки та інші невеличкі подарунки. А також дозволяють посидіти в транспорті та бойовій техніці, показують амуніцію, фотографуються з ним та купують ласощі в придорожньому магазині. Зараз дитина зустрічає захисників у кевларовому шоломі і розвантажувальному жилеті, які подарували військові. І цим він дуже пишається.

7-річний Артем став “Талісманом” для ЗСУ: відео

Допомога армії

Після початку російського широкомасштабного вторгнення бої точились за кілька кілометрів від дому Артема. Саме тоді він вирішив стати воїном. А поки що він волонтерить, збирає кошти для ЗСУ та підбадьорює захисників, адже для себе зрозумів, що, навіть будучи зовсім юним, він також може допомагати захисникам України.

Так, перше, що хлопчик зробив у волонтерській діяльності – передав місцевій волонтерській організації зібрані власні кишенькові кошти на павербанк для бійців підрозділу, які захищали їхнє селище. Потім передавав зібрані гроші на позашляховик і на снайперську гвинтівку для одного з місцевих бійців. Загалом – понад 7 тисяч власних заощаджень, зібраних з подарованих на день народження грошей та зароблених від продажу браслетиків. Їх він власноруч виготовляв разом з бабусею Ніною.

7-річний хлопчик зустрічає захисників України / Фото Влада Волошина, АрміяInform