Тайський масаж у СПА-салоні “Орієнт” – відкрийте для себе короля масажів

Тайський масаж – це король усіх масажів. Концепцією СПА салону «Орієнт» є класичний тайський масаж.

Родзинкою салону є те, що у нас працюють лише майстри з Таїланду, які досконало володіють традиційними техніками. Основною відмінністю нашого класичного масажу від тайського є те, що в нашому працюють із м’язами та шкірою, а тайській заснований на філософії існування в тілі людини семи чакр, через які циркулює енергія.

Тайці вірять, що підчас хвороби у людини відбувається збій потоку енергії у якійсь із цих чакр, і, відновивши його, організм виліковується самостійно. Коли знаходиш свого майстра тайського масажу, то при першому дотику відчуваєш, як енергія від нього буквально перетікає до тебе.

Тайський масаж – це про здоров’я!

Коли ви дуже втомлені, у стані стресу і напруги, зазвичай вам хочеться поїхати у відпустку і повністю перемкнутись. Простішим варіантом є похід у СПА Салон «Орієнт» і ми гарантуємо, що після масажу в нашому салоні Ви вийдете зовсім іншою людиною і ми запропонуємо Вам саме ту процедуру, яка допоможе перезавантажитись.

Традиційний тайський масаж проводиться на спеціальному масажному маті, робиться в піжамі (довгі вільні штани та сорочка). Цей масаж покращує капілярний кровообіг, підвищує гнучкість хребта та суглобів, нормалізує обмін речовин, допомагає боротися із зайвою вагою, знімає стрес, депресію, хронічну втому, підвищує працездатність та швидкість мислення.

Арома масаж – чудовий вибір для тих, хто хоче розслабитися і зануритися в чарівний світ гармонії та спокою. В основі цього масажу закладена прадавня традиція використання ефірних масел та виконується методом особливого натискання на акупунктурні точки і меридіани, за якими, згідно східної традиції, тече життєва енергія. Ви не напружуєтесь, а організм отримує інтенсивне фізичне навантаження, порівнянне з фітнесом.

Вплив йде по всій поверхні тіла і має лімфатичну спрямованість:

терапевтичний і психологічний вплив,

зникає втома, роздратування, нервозність,

нормалізує сон і загальний тонус,

полегшує біль при ревматизмі та артриті,

знижує артеріальний тиск,

видаляє блоки,

вирівнює енергетику тіла,

стимулює обмінні процеси організму.

Перед масажем вам будуть запропоновані на вибір масажне масло з різними запахами: жасмин, лаванда, троянда, без запаху, розмарин, цитронелла, мок, рачаваді і кокос. Ви зможете вибрати запах який вам подобається.

Для тих хто хоче налагодити сон рекомендуємо замовити арома масаж у вечірній час перед закриттям салону. В цьому випадку ви прийдете додому і відразу підете спати.

Рекомендуємо цей вид масажу для першого візиту в тайський СПА салон Орієнт.

Також ця послуга дуже популярна для парного масажу. Це і зрозуміло, адже час, проведений в одній кімнаті поруч із близькою людиною не тільки приносить користь одного, а й зближує, зміцнює зв’язки двох.

Один із популярних масажних процедур у тайському салоні Орієнт SPA – це масаж ніг.

У східній філософії стопу називають головним інструментом контакту людини з життям. Під час ходьби ми стаємо одним цілим з землею і природою. Масаж стоп почали практикувати ще в Давньому Китаї біля трьох тисяч років тому, і зараз він займає вагоме місце у китайській медицині. Останнім часом цей вид масажу набуває популярності і у нас.

Завдяки масажу стоп усуваються застійні явища у кровоносних судинах та відновлюється амортизаційна функція стопи. Відзначають позитивний вплив такого масажу при хворобах серцево-судинної, травної, нервової та дихальної систем нашого організму. Стопу називають своєрідним дисплеєм у тілі, по вигляді якого можна визначити стан здоров’я людини.

Записатися на сеанс масажу стоп до спеціаліста варто також, коли турбує біль у хребті. Ортопеди рекомендують робити масаж стоп дітям при плоскостопості як доповнення до основного комплексу лікування.

Хочемо також розповісти про масаж голови з аромасвічками

Під час цього масажу свічка вставляється у вухо і підпалююється, а в цей час виконується сам масаж голови та шиї.

Арома – свічки допомагають вирішити такі проблеми, як :

алергія

біль у вухах і тілі

високий артеріальний тиск

безсоння

запаморочення

погана циркуляція крові

інфекції лімфи і інші вушні інфекції

Радимо спробувати вам нові відчуття і тотальне розслаблення. А дізнатися більше про масаж, спробувати і відчути запрошуємо у ТРЦ Подоляни, 2 поверх біля магазину Jysk

Запис за тел.: +380 (50) 437 69 68