Тайни гори Богит

Літо – пора туристичних подорожей. Коли глибоко познайомитися зі своїм рідним краєм, його історією, географією і природою, то не треба далеко їхати.

Сьогодні помандруємо стежкою з села Городниці у Гусятинські Медобори. Заповідник «Медобори» прекрасний своєю природою, горами, на яких у давнину у городищах-святилищах Богит, Звенигород і Говда над Збручем жили наші пращури. Усі названі городища за розкопками археологів розкривають життя та побут землян у давньоруський дохристиянський період – 9-13 ст.

Серед красивих медобірських гір виділяється гора Богит (Бохіт, Бохут), де знаходилася всесвітньовідома кам’яна статуя давнього українського бога Рода-Світовида як пам’ятка давньоруського мистецтва 9-10 ст. Це – чотиригранний стовп із медобірського вапняку, утвореного давним-давно, висотою 2,67 м, увінчаного головою бога Рода-Світовида з 4 обличчями в шапці. На мистецькому шедеврі в барельєфному зображенні відбито 3 горизонтальні смуги з зображенням світів – підземного, де люди тримають Землю, Землі з людьми та Неба з Богами.

Статую знайшли в 1848 р. у річці Збруч між селами Личківці та Городниця. Її скинули у сивочолий Збруч після прийняття християнства.

Під час археологічної експедиції 1984 р. знайшли місце знаходження городища-святилища, а з часом і місце, де стояла статуя. Поруч археологи також побачили 8 культових ям із людськими похованнями тощо. Оригінал статуї з Богиту знаходиться у Музеї археології Ягеллонського університету в Кракові (Польща). На Україні – копії…

Археологи Тернопілля разом із художниками зробили макет-реконструкцію городища-святилища на Богиті, який зберігається у Гусятинському краєзнавчому музеї. Тут також можна побачити копію статуї Рода-Світовида.

З села Городниці до підніжжя Богиту піднімаємося Старою дорогою. Доводять, що її вік сягає скіфських часів. В околицях цієї гори знайдено залишки 5 селищ-супутників, в яких жили люди. Вздовж дороги був довгий земляний вал, де були курганний і безкурганний могильники. Чомусь вал не був закінчений.

Стара дорога вела до городища-святилища, яке захищене двома рукотворними земляними валами та двома поперечними. Один із валів відділяв сакральну частину від загальнодоступної. Біля в’їзду до городища стояла хлібна піч, в якій пекли ритуальні хліби. У загальнодоступній частині були житла з вогнищами, а в континах здійснювали культові обряди. Були тут і ритуальні колодязі.

Трохи далі від земляного валу стоїть рукотворний дольмен. Думки вчених щодо призначення споруди розійшлися. Можливо, це місце було пам’ятником полеглим воякам, які захищали колись Богит від завойовників.

Біля підніжжя гори також видно відслонення вапняків міоценовї епохи (23-5,3 млн років тому). Товтровий кряж був утворений 15-20 млн. років тому біля теплого Сарматського моря. Ці вапняки є рідкісним явищем у Європі. А який цікавий рослинний і тваринний світ у Медоборах. Поруч підніжжя Богиту можна знайти красиву рідкісну рослину лунарію оживаючу та інші, що занесені до Червоної книги України.

Цікавою й оригінальною спорудою сакральної частини городища-святилища є капище., яке знаходиться на найвищій частині Богиту – 413 м. У центрі капища стояла статуя бога Рода-Світовида. Всі споруди на горі викладені з каменю і збережені до наших днів.

На Богиті також однією із основних сакральних споруд був і жертовник. Наші предки, які мали свою дохристиянську віру, приносили до нього пожертви – птицю, тварин, посуд тощо. Просили у богів Перуна, Мокоші, Велеса, Лади, символи яких майстер-каменотес у часи Київської Русі висік різцем на статуї, перемоги у битвах, доброго врожаю, здоров’я, родиннго щастя.

Звичайно, не всі тайни гори Богит розкриті, але ця місцевість проливає світло на минулі часи і дає нам факти для роздумів. А факти з історії краю не викинеш, так як і слів із пісні. Люди хочуть знати минуле своєї країни, щоби творити її щасливе майбутнє.