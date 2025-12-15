Синоптики розповіли якою буде погода на Тернопільщині 16-18 грудня

На Тернопільщині, за прогнозами синоптиків, протягом 16-18 грудня очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів.

Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

16 грудня: Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 2 – 7 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1 – 6° тепла.

Температура по місту вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4 – 6° тепла.

Видимість в тумані 600-1000 м.

17 грудня: Малохмарно. Без опадів. Вітер південно-східний, 2 – 7 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла.

18 грудня: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 2 – 7 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.