Синоптики розповіли про погоду на Тернопільщині 26–28 жовтня

На Тернопільщині 26-28 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, з невеликими опадами.

Про це інформує Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.

26 жовтня: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 2 – 7° тепла, вдень 9 – 14° тепла.

27 жовтня: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 2 – 7° тепла, вдень 8 – 13° тепла.

28 жовтня: Хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 2 – 7° тепла, вдень 7 – 12° тепла.