Синоптики прогнозують погіршення погоди на Тернопільщині

На Тернопільщині синоптики прогнозують погіршення погодних умов.

Погоду області 8 лютого визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Європейською територією росії, зазначили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

«Попередження про метеорологічні явища в області та місті: 8 – 9 лютого на дорогах ожеледиця. Перший рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І», – зазначили у центрі.

8 лютого в області та Тернополі буде хмарно, опади переважно у вигляді мокрого снігу. Слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на східний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла по області та від 1° морозу до 1° тепла у місті.

9 лютого погода буде хмарною з дощем, вночі з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

10 лютого теж слід очікувати хмарну погоду. Невеликі дощі, вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, вдень 7 – 12° тепла.