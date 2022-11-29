“Свині в теплі, а люди – в холоді”: за дві доби на фермі латифундиста з Тернопільщини не вимикали електропостачання жодного разу (ВІДЕО)

Цей факт вкрай обурив як місцевих жителів, так і голову ОВА Володимира Труша. Під час наради він влаштував «розбір польотів» для тих, хто займається кумівством під час війни, пишуть Тернополяни.
“Скільки разів за останні дві доби були відключені пивзавод і свинокомплекс? Можна їх вручну відключити? Там споживання божевільне йде,” – обурився Володимир Труш.
У відповідь пивний магнат Степан Троян назвав свої підприємства «критичною інфраструктурою». Мовляв, через це електроенергію йому не вимикають.
“Ми не відключаємо через те, що я – критична інфраструктура. Там є лікарня, є пожежна частина” , – сказав Троян.
Такі слова ще більше обурили голову ОВА, тож він попросив олігарха перестати брехати.
“Стоп! Тут вже стоп! Не буду говорити матом, але не дуріть усіх нас! І пожежні, і лікарні дотримуються обмежень, мають свої генератори. Що у вас там є критичного? – відповів Володимир Труш. – А тепер скажіть мені, будь ласка, за дві доби свині в теплі, а люди – в холоді. Зменшити споживання електроенергії двома великим підприємствами і тим самим збалансувати іншим селам. Люди по 23 години сидять без світла, а свиням жодного разу не вимкнули!”