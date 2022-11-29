“Свині в теплі, а люди – в холоді”: за дві доби на фермі латифундиста з Тернопільщини не вимикали електропостачання жодного разу (ВІДЕО)

У той час, коли жителі сіл на Тернопільщині по дві доби сидять без світла, на фермі та пивзаводі «Микулинецький бровар» Степана Трояна електроенергію взагалі не вимикають.

Цей факт вкрай обурив як місцевих жителів, так і голову ОВА Володимира Труша. Під час наради він влаштував «розбір польотів» для тих, хто займається кумівством під час війни, пишуть Тернополяни.

“Скільки разів за останні дві доби були відключені пивзавод і свинокомплекс? Можна їх вручну відключити? Там споживання божевільне йде,” – обурився Володимир Труш.

У відповідь пивний магнат Степан Троян назвав свої підприємства «критичною інфраструктурою». Мовляв, через це електроенергію йому не вимикають.

“Ми не відключаємо через те, що я – критична інфраструктура. Там є лікарня, є пожежна частина” , – сказав Троян.

Такі слова ще більше обурили голову ОВА, тож він попросив олігарха перестати брехати.