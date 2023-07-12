Святих апостолів Петра і Павла: що сьогодні не можна робити?

Апостоли Петро і Павло проповідували православ’я, але були мало схожі між собою.
Петро походив з родини простого рибалки і звали його насправді Симоном. Він теж промишляв рибальством, але зустріч з Христом змінила його.
Симон став одним з 12 учнів Христа, а вже Ісус назвав його Петром, що в перекладі з грецької означає “камінь”.
Петро брав участь у багатьох важливих подіях того часу і вважається засновником християнської церкви і першим Папою Римським.
Павло був протилежністю Петра – він походив з багатої родини, мав хорошу освіту і був хорошим оратором. До зустрічі з Христом його звали Савл, і він разом з фарисеями брав участь у гоніннях на християн.
Але після знайомства з Ісусом кардинально змінив свої погляди. Савл хрестився, його нарекли Павлом, і він став проповідником християнства.
Петро і Павло не перетиналися в реальному житті, але за свою віру були страчені в один день, тому і згадують їх разом. Пізніше мощі святих перевезли до Риму.
Апостолів Петра і Павла згадують 12 липня за юліанським календарем. За новоюліанським календарем (з 1 вересня 2023 року) шанувати святих будуть 29 червня.
Прикмети дня говорять про погоду влітку і взимку та врожай:
дощ в цей день – буде хороший урожай;
якщо напередодні зозуля замовкла, а 12 липня почала кувати – буде пізня зима;
спека в цей день – до морозу на Різдво, а дощовий день – до холодного літа і прохолодної зими.
Вважається, що, починаючи з Петра і Павла, дні стають все коротшими, а ночі – довшими.
На день Петра і Павла є кілька заборон:
не можна займатися важкою фізичною працею і домашніми справами – це великий гріх в свято;
забороняється брати і давати гроші в борг – до злиднів;
не можна вінчатися – тільки після Петрова дня;
не слід купатися у водоймах.
Також в цей день заборонено пити міцні алкогольні напої – вважається, що все подальше життя можна провести під парканом.
Цього дня можна піти в храм, якщо такої можливості немає, тоді помолитися вдома. Святим Петру і Павлу можна молитися разом і окремо. У них просять про зцілення від хвороб, гарний урожай, фінансове благополуччя.
Святий Петро вважається покровителем рибалок, до святого Павла звертаються за допомогою в навчанні.
Раніше ми розповідали, які можна прочитати молитви на Петра і Павла – про здоров’я, сімейне благополуччя, від порчі.
У день Петра і Павла також прийнято запрошувати близьких у гості. Вважається, чим більше страв у свято на столі, тим успішнішим буде рік. Головною стравою повинна бути риба.