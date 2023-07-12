Святих апостолів Петра і Павла: що сьогодні не можна робити?

Сьогодні, 12 липня, в православній церкві згадують святих апостолів Петра і Павла. У народному календарі – Петрів день.

Апостоли Петро і Павло проповідували православ’я, але були мало схожі між собою.

Петро походив з родини простого рибалки і звали його насправді Симоном. Він теж промишляв рибальством, але зустріч з Христом змінила його.

Симон став одним з 12 учнів Христа, а вже Ісус назвав його Петром, що в перекладі з грецької означає “камінь”.

Петро брав участь у багатьох важливих подіях того часу і вважається засновником християнської церкви і першим Папою Римським.

Павло був протилежністю Петра – він походив з багатої родини, мав хорошу освіту і був хорошим оратором. До зустрічі з Христом його звали Савл, і він разом з фарисеями брав участь у гоніннях на християн.

Але після знайомства з Ісусом кардинально змінив свої погляди. Савл хрестився, його нарекли Павлом, і він став проповідником християнства.

Петро і Павло не перетиналися в реальному житті, але за свою віру були страчені в один день, тому і згадують їх разом. Пізніше мощі святих перевезли до Риму.

Апостолів Петра і Павла згадують 12 липня за юліанським календарем. За новоюліанським календарем (з 1 вересня 2023 року) шанувати святих будуть 29 червня.

Народні прикмети на 12 липня

Прикмети дня говорять про погоду влітку і взимку та врожай:

дощ в цей день – буде хороший урожай;

якщо напередодні зозуля замовкла, а 12 липня почала кувати – буде пізня зима;

спека в цей день – до морозу на Різдво, а дощовий день – до холодного літа і прохолодної зими.

Вважається, що, починаючи з Петра і Павла, дні стають все коротшими, а ночі – довшими.

12 липня – що сьогодні не можна робити

На день Петра і Павла є кілька заборон:

не можна займатися важкою фізичною працею і домашніми справами – це великий гріх в свято;

забороняється брати і давати гроші в борг – до злиднів;

не можна вінчатися – тільки після Петрова дня;

не слід купатися у водоймах.

Також в цей день заборонено пити міцні алкогольні напої – вважається, що все подальше життя можна провести під парканом.

Що можна робити 12 липня

Цього дня можна піти в храм, якщо такої можливості немає, тоді помолитися вдома. Святим Петру і Павлу можна молитися разом і окремо. У них просять про зцілення від хвороб, гарний урожай, фінансове благополуччя.

Святий Петро вважається покровителем рибалок, до святого Павла звертаються за допомогою в навчанні.

Раніше ми розповідали, які можна прочитати молитви на Петра і Павла – про здоров’я, сімейне благополуччя, від порчі.

У день Петра і Павла також прийнято запрошувати близьких у гості. Вважається, чим більше страв у свято на столі, тим успішнішим буде рік. Головною стравою повинна бути риба.