Священник з Тернопільщини відвідав поранених солдатів

В час Великодніх свят парох сіл Городище і Плотича о. Богдан Зінченко разом зі старостами Галиною Кучерявою та Іваном Грицюком відвідав зранених війною військовослужбовців Любомира Перожака (Городище) і Івана Халупу (Плотича).

За філіжанкою кави – тепла, дружня розмова, спогади про воєнне лихоліття і впевненість в нашу перемогу. Зі слів Івана, долати труднощі тяжкого випробування допомагав вишкіл, який він пройшов упродовж десяти років у Вівтарній дружині при церкві Різдва Пр.Богородиці в с. Плотича.

Через один-два місяці завдяки протезуванню хлопці стануть на ноги. Іван налаштований знову бути в строю і допомагати побратимам. Любомир зосередиться на вихованні синочка Андрійка і повноцінному сімейному житті. Він надзвичайно вдячний дружині Юлії, а особливо її матері Оксані.

Військовослужбовці Любомир та Іван отримали матеріальну допомогу і смаколики великоднього кошика.

З їх уст зринули переконливі слова: