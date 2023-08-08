Світло знову вимикатимуть: відомо, в яких областях це буде дуже рідко

Пропускна здатність енергомереж наразі обмежена черех численні ракетні атаки російських окупантів, а при перевантаженні старе обладнання не витримує та виходить з ладу.

Національна енергетична компанія “Укренерго” в особі її очільника Володимира Кудрицького неодноразово заспокоювала українців тим фактом, що в разі гострої необхідності Україна зможе імпортувати електроенергію, і іноді це робить, з сусідніх країн Європейьского союзу, таких як Румунія та Словаччина.

Водночас енергетичний експерт Юрій Корольчук скептично ставиться до такої можливості та вказує на слабкі сторони таких поставок.

За його словами пропускна здатність мереж наразі складає лише 60% В слабких місцях бувають відключення, тоді система сиплеться як доміно. Після її терміново підключають заново — і старе обладнання не витримує, на 220 В воно перегорає і знову вимикається.

Таким чином постачання електроенергії з Європи можливе лише для близьких регіонів. Найбільше електрикою забезпечені Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Це Бурштинський енергоострів та наближені до нього регіони. Частково вдалося розгорнути постачання від острова на схід. Таким чином імпортом забезпечують переважно прикордонні області.

Інші регіони на заході України, такі як Львівська, Волинська та Рівненська споживають небагато. Водночас зараз під контролем України знаходяться 9 енергоблоків атомних електростанцій — на Рівненській АЕС (4 з них 2 з половинною потужністю, Хмельницька АЕС (2) і Южноукраїнська (3) в Миколаївській області. Саме остання АЕС приносить левову частку генерації в енегосистему України.

Таким чином найскладніше забезпечувати електрикою північно-східні та центральні області України. Тож якщо окупанти продовжать атакувати енергетичну інфраструктуру, то саме жителі східних та центральних регіонів постраждають найбільше.

Також не варто забувати про прифронтові регіони, де окупанти умисно пошкоджують трансформатори та електроопори.