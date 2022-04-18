“Світ об’єднаний з вами, і все одно ви заслуговуєте на більше” – принц Гаррі та Меган Маркл підтримали українців (ВІДЕО)

Ігри Нескорених – змагання військовослужбовців, які заплатили велику ціну за свободу своїх батьківщин: поранені військовослужбовці та ветерани. Засновником цієї мультиспортивної події є принц Гаррі, який воював в Афганістані.

“Неможливо переоцінити вашу сміливість у тому, що ви обрали приїхати сюди й бути тут зараз. Ви сказали мені вчора, що вирішили приєднатися до нас на цій світовій арені.

Незважаючи ні на що, не просто, щоб показати вашу силу, а й щоб розповісти свою правду – єдину правду про те, що відбувається у вашій країні. Ви знаєте, що ми з вами. Світ об’єднаний з вами, і все одно ви заслуговуєте на більше. Сподіваюсь, що ця подія створить можливість для того, щоб ми як глобальна спільнота змогли краще показати вас”, – сказав принц Гаррі, звертаючись до українців,

повідомляє прес-служба Invictus Games.