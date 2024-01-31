Сум і сльози: внаслідок удару ворожого FPV дрону загинув Анатолій Аксеновський з Тернопільщини

Трагічну звістку повідомили на сторінці Борсуківської громади. В бою за волю України загинув мужній воїн Анатолій Аксеновський.
29 січня 2024 року загинув Аксеновський Анатолій Андрійович (14.03.1970) із с. Синівці.
Серце солдата мінометного взводу батареї батальйону оперативного призначення перестало битись у бою за Батьківщину внаслідок удару FPV дрону противника поблизу населеного пункту Новопокровка, Пологівського району, Запорізької області.
Щиро співчуваємо сімʼї загиблого з приводу непоправної втрати!
Світла памʼять!
Про зустріч тіла захисника та чин поховання повідомимо додатково, йдеться
у повідомленні.