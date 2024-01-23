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Судитимуть подружжя з Тернопільщини, яке організувало підпільний тютюновий бізнес

23.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Чортківський район

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Слідчі ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження та склали обвинувальний акт щодо подружжя з Чортківського району за фактом ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут підакцизних товарів, вчинених за попередньою змовою групою осіб).

За даними слідства, підпільний прибутковий бізнес на власному господарстві організували мешканці Мельнице-Подільської селищної громади. Сиру сировину висушували та подрібнювали. Через інтернет ділки налагодили реалізацію нелегальної продукції, а товар відправляли поштою по всій Україні. За відправлену посилку отримували десятки тисяч гривень

Протиправна діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили понад тонну тютюну, приладдя для подрібнення сировини та для виготовлення готової продукції.

Досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів для обвинувачення. На даний час обвинувальний акт скеровано до суду.

Теги: Тернопільщина, підпільний цех

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