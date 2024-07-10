Судитимуть пенсіонерку, яка закопала живих цуценят у лісосмузі

За жорстоке поводження з тваринами фігурантці загрожує до 8 років позбавлення волі. Нагадаємо, подія трапилася у травні цього року. Закопаних цуценят знайшли перехожі у лісосмузі неподалік пляжу «Циганка» у Тернополі. Загалом там було сім собак, із яких двох вдалося врятувати.

За фактом жорстокого поводження з тваринами було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Дільничні офіцери поліції встановили особу зловмисниці – нею виявилася 65-річна жителька Тернополя.

Під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що собака, яка проживала у жінки, народила десятеро цуценят. Трьох тварин підозрювана залишила собі, а інших – закопала в лісосмузі.

Поліцейські провели низку слідчих та процесуальних дій, а також було призначено експертизи, за результатами яких доведено причетність підозрюваної до вчинення жорстокого злочину.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська окружна прокуратура, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.