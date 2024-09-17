Судили пенсіонерку з Тернополя за антиукраїнські дописи в “Однокласниках”

У Тернополі пенсіонерку засудили до одного року позбавлення волі за підтримку російських окупантів і публікацію неправдивих дописів про українських військових.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

Жінка у 2022 році публікувала на своїй сторінці в соціальній мережі “Однокласники” дописи, в яких співчувала російським окупантам і висловлювала зневагу до українських захисників.

Під час судового засідання вона визнала свою вину за статтею 436-2 Кримінального кодексу України. Жінка пояснила, що до 24 лютого 2022 року перебувала в росії, а “вподобайки” на пости інших людей ставила через своє негативне ставлення до смерті. Вона також зазначила, що останній раз заходила в мережу в 2022 році та щиро розкаялася за свої дії.

Суд визнав її винною та засудив до одного року позбавлення волі.