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Судили пенсіонерку з Тернополя за антиукраїнські дописи в “Однокласниках”

17.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф

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У Тернополі пенсіонерку засудили до одного року позбавлення волі за підтримку російських окупантів і публікацію неправдивих дописів про українських військових.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

Жінка у 2022 році публікувала на своїй сторінці в соціальній мережі “Однокласники” дописи, в яких співчувала російським окупантам і висловлювала зневагу до українських захисників.

Під час судового засідання вона визнала свою вину за статтею 436-2 Кримінального кодексу України. Жінка пояснила, що до 24 лютого 2022 року перебувала в росії, а “вподобайки” на пости інших людей ставила через своє негативне ставлення до смерті. Вона також зазначила, що останній раз заходила в мережу в 2022 році та щиро розкаялася за свої дії.

Суд визнав її винною та засудив до одного року позбавлення волі.

Теги: Тернопіль, вирок суду, колаборантка

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