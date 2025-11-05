05.11.2025 12:55

Суддю з Тернопільщини підозрюють у смертельній ДТП

05.11.2025

Галина Кіт

64

Тернопільщина, Кримінал, Новини

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру в смертельній ДТП судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області.

За даними слідства, 31 жовтня суддя рухалась по автодорозі Мукачево — Львів у селі Фрага на Франківщині. Слідчі стверджують, що водійка не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу і наїхала на двох пішоходів. Один з них загинув на місці, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

Судді оголосили про підозру в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть пішохода (ч. 2 ст. 286 КК України). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Вища рада правосуддя 2 листопада має розглянути згоду, щоб підозрювану затримали та тимчасово відсторонили її від виконання обовʼязків судді.

ДТП, суддя

