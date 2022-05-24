У Кропивницькому суддя своїм вироком зобов’язав 19-річного хлопця з Харкова, який із початком російського вторгнення переїхав на Кіровоградщину і став у соцмережі агітувати за росію і путіна, вивчити напам’ять:

– гімн України

– ІХ розділ Конституції про територіальний устрій

– пісню “Батько наш Банdера, Україна -мати”

– та вірш Володимира Сосюри “Любіть Україну”.

Про це написав у Facebook голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга.

Також Сергій Шульга додав, що крім того для закріплення матеріалу, прихильник росії має прочитати повість Гоголя “Тарас Бульба” й роман Дімарова “І будуть люди”.

Голова Кіровоградської обласної ради також уточнив:

“Суд визнав винним у кримінальному правопорушенні (ч.2 ст.109 ККУ) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки без конфіскації майна. Водночас на підставі ст. 75 ККУ звільнив від відбування призначеного покарання, встановивши іспитовий строк 2 роки. І саме під час іспитового строку той має вчити і читати”

Підписники Сергія Шульги так коментують вирок:

“Респект судді! Це – приклад для наслідування іншим порядним проукраїнським суддям”.

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