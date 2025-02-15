Суд звільнив від покарання трьох жителів Тернопільщини, які знущалися над кабаном

Суд виніс вирок трьом жителям Тернопільщини, яких звинуватили у жорстокому поводженні з твариною. Їх засудили до п’яти років ув’язнення. Суд звільнив чоловіків від відбування покарання з іспитовим терміном один рік.

Про це йдеться у вироку Зборівського районного суду Тернопільської області, пише “Суспільне”.

Правоохоронці встановили, що до інциденту причетний працівник одного з аграрних підприємств, який проводив збирання кукурудзи у полі в Тернопільському районі, і двоє вільнонайманих водіїв, що перевозили зібраний урожай.

Встановлено, що під час сільськогосподарських робіт в жатку комбайна потрапив дикий кабан. Через ушкодження кінцівок він не міг нормально пересуватися. Користуючись безпорадним станом тварини, обвинувачені завдали їй тілесних ушкоджень металевим гайковим ключем та ножем.

Трьох чоловіків визнали винними за частиною 3 статті 299 “Жорстоке поводження з тваринами” Кримінального кодексу України. Суд звільнив їх від відбування покарання, призначивши їм випробувальний термін один рік.