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Суд забрав у Тернопільської міськради 2 гектари землі

01.06.2025

Галина Кіт

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Теми, Тернопільщина, Новини, Економіка

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Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Тернопільської окружної прокуратури та припинив право власності Тернопільської міської ради на земельну ділянку площею 2 гектари, що розташована в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський».

У суді прокурори довели, що земельна ділянка природно-заповідного фонду незаконно вибула з державної власності й була оформлена як сільськогосподарська земля комунальної власності. Своїм рішенням суд скасував державну реєстрацію цієї землі в кадастрі та реєстрі прав, визнавши її перехід до міськради протиправним.

Рішення поки не набрало законної сили.

Нагадаємо, раніше вже виконано аналогічне рішення щодо 7 га земель заказника «Серетський», а ще одна справа про повернення державі 10 га цього ж заказника перебуває на розгляді в суді.

Теги: прокуратура, гідрологічний заказник "Серетський"

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