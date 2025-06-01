Суд забрав у Тернопільської міськради 2 гектари землі

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Тернопільської окружної прокуратури та припинив право власності Тернопільської міської ради на земельну ділянку площею 2 гектари, що розташована в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський».

У суді прокурори довели, що земельна ділянка природно-заповідного фонду незаконно вибула з державної власності й була оформлена як сільськогосподарська земля комунальної власності. Своїм рішенням суд скасував державну реєстрацію цієї землі в кадастрі та реєстрі прав, визнавши її перехід до міськради протиправним.

Рішення поки не набрало законної сили.

Нагадаємо, раніше вже виконано аналогічне рішення щодо 7 га земель заказника «Серетський», а ще одна справа про повернення державі 10 га цього ж заказника перебуває на розгляді в суді.