Суд призначив покарання здирнику з Тернопільщини

Оперативники спецслужби задокументували корупційну схему із систематичного вимагання та одержання від місцевих підприємців неправомірної вигоди за безперешкодне ввезення із закордону декоративних рослин.

За можливість ведення бізнесу без штучного створення перешкод посадовець вимагав сплачувати йому хабарі за кожен вантажний автомобіль з імпортованим товаром.

У квітні 2021 року правоохоронці затримали здирника на одній із заправних станцій обласного центру у власному автомобілі, відразу після отримання чергового хабара.

Тернопільський міськрайонний суд визнав зловмисника винним у порушенні ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування протиправної діяльності посадовця здійснювали слідчі ДБР за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.