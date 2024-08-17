Суд повернув будівлі Свято-Духівського монастиря Почаївської Лаври у власність держави

Тернопільський суд повернув комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської Лаври у власність держави.

Відомо, що напередодні Тернопільська обласна військова адміністрація звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до органу місцевого самоврядування про скасування рішення, скасування свідоцтва про право власності та скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Зокрема, згідно матеріалів справи, міцева влада, визнавши права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря та видавши свідоцтво про право власності та проведено державну реєстрацію речових прав, порушила права та законні інтереси держави в особі Тернопільської ОВА.

Суд встановив, що обласною військовою адміністрацією, як власником майна, “не передавалось у власність монастиря спірне майно та така передача не погоджувалась, а тому оспорюване рішення порушує інтереси держави як власника. При цьому суд зауважив, що жодними повноваженнями з приводу розпорядження культовими будівлями чи майном органи місцевого самоврядування не наділені”.

Відтак, суд визнав незаконним та скасував рішення органу місцевого самоврядування про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря та скасував як державну реєстрацію цих прав, так і свідоцтво, видане на їх підтвердження.

Рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024 у справі № 921/788/23.

Джерело: Судово-юридична газета