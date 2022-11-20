Субсидії під час війни: що змінилося?

В Україні розпочинається опалювальний сезон. Тепло почали отримувати лікарні, школи та садочки, поступово підключають житлові будинки. Так, у Тернополі центральне опалення уже увімкнуте.

Попри важку ситуацію з енергоресурсами, уряд не підвищував тарифи на опалення та не планує скасовувати програму субсидій. Через зростання безробіття і велику кількість вимушено переміщених осіб чимало українців потребують допомоги держави. Хто і як може оформити субсидію?

Зміни у призначенні субсидій

Із жовтня в Україні змінилась система призначення субсидій. Раніше цим питанням опікувалось Міністерство соціальної політики, тепер Пенсійний фонд України. Через Пенсійний фонд вже почалась виплата субсидій, а з грудня буде відбуватись перерахунок і прийом нових заяв. Зміна відповідальних органів сталася через велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Уряд визначив, що виплата субсидії не має бути прив’язана до регіону проживання заявника, тож компетенція відійшла до Пенсійного фонду.

«Під час війни опрацювання заяв на субсидії та пільги в громадах, де тривають бойові дії, чи які тимчасово окуповані, неможливе. А в тих громадах, куди переміщаються громадяни, процедура призначення — складна і тривала. Аби захистити право громадян отримувати виплати, Міністерство соціальної політики запропонувало здійснювати призначення субсидій і пільг через Пенсійний фонд України. Використання ІТ-систем Пенсійного фонду дасть змогу прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій і пільг в будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян, які проживали в Херсонській чи Запорізькій області, можна буде призначити у Львові чи Вінниці», – пояснили в Мінсоцполітики.

В уряді наголошують, що для отримувачів субсидій нічого не зміниться. Податися на оформлення субсидії можуть не лише пенсіонери, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю чи інші пільговики, а й всі, хто має низький дохід і не має можливості повністю сплачувати за комунальні послуги.

Як і раніше, основні документи для оформлення субсидії – це заява про призначення та декларація про доходи і витрати всіх членів домогосподарства, яке претендує на субсидію. За потреби, в індивідуальному порядку, можуть також попросити надати інші документи. Заява та декларація можуть бути надіслані поштою, через вебпортал електронних послуг або мобільний додаток Пенсійного фонду, а також через портал «Дія».

Важливо знати, що якщо родина отримувала субсидію минулого опалювального сезону і впродовж року нічого не змінилось, знову звертатися за перепризначенням не потрібно, це відбудеться автоматично. Ті, хто вперше звертатимуться за отриманням субсидії, повинні подати заяву протягом двох місяців з початку опалювального сезону. Якщо ж це буде зроблено пізніше, то субсидія буде призначена не з початку опалювального сезону, а з місяця подання заяви.

Субсидії для безробітних і ВПО

На період воєнного стану Кабмін розширив перелік осіб, що можуть претендувати на допомогу держави. Тепер житлову субсидію можуть отримати українці, які втратили роботу, вимушено переїхали в межах країни або за кордон.

Подати заяву на отримання субсидії можуть громадяни, які перебувають на обліку у Центрі зайнятості і мають офіційний статус безробітного. При призначенні субсидії враховуватиметься дохід не за попередні шість місяців, а розмір матеріальної допомоги з безробіття.

Якщо ви звертаєтесь за субсидією на цей опалювальний сезон – доходи ваші будуть рахувати за січень-червень цього року. Але, якщо людина була у цей час звільнена і перебуває на обліку у Центрі зайнятості, минула зарплатня до уваги не береться, пояснюють фахівці.

Українці, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, також мають право отримувати житлову субсидію. Звернутися за допомогою можна за фактичним місцем проживання, де потрібно оплачувати комунальні послуги. Окрім заяви і декларації про доходи у переселенців можуть запросити довідку внутрішньо переміщеної особи та договір про оренду житла.

Це означає, що подати заяви на отримання субсидій переселенці можуть на загальних підставах і без прив’язки до територій проживання. Договір на оренду житла для них також не є обов’язковий. Люди просто звертаються у відповідні органи, декларують, що живуть у такому помешканні, приносять всі необхідні документи, у тому числі довідку про ВПО, і отримують компенсацію на банківський рахунок одного з членів сім’ї, пояснюють фахівці. Відтепер подаватись на державну допомогу можуть українці, які мають заборгованість з оплати комунальних послуг, яка утворилася після 24 лютого 2022 року. Раніше через борги у субсидії відмовляли. Право отримання житлової субсидії також розширили для українців, які перебувають за кордоном у період дії воєнного стану і ще два місяці після його скасування. Експерти кажуть, що кожен окремий випадок призначення субсидії буде розглядатись індивідуально.

Наступного року українці також не залишаться без субсидій на оплату комунальних послуг. Попри складну економічну ситуацію, у держбюджеті на 2023 рік на субсидії передбачено майже 38 млрд гривень. Водночас уряд закликає українців економно споживати енергоресурси і обов’язково сплачувати за комунальні послуги.